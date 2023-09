Léo Mattéï - Brigade des mineurs - S03 E02 - L 'amour en fuite

Un adolescent tombe dans le coma après une blessure au fusil. Mattéi et la BPM découvrent qu’il s’agit d’un gamin perturbé et violent, placé par ses parents en Centre d’Education Renforcé (CER) et qu’il participait à une sortie en forêt organisé par l’éducateur principal.