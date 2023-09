Léo Mattéï - Brigade des mineurs - S03 E01 - Secrets de famille

Une jeune fille de 17 ans se jette par la fenêtre de sa chambre et manque de se tuer. A l’hôpital, on découvre qu’elle est enceinte de 7 mois et qu’elle n’a qu’une obsession, avorter. La BPM est saisie pour éclaircir les véritables circonstances de cette grossesse et les raisons de cette tentative de suicide.