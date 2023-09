Léo Mattéï - Brigade des mineurs - S05 E02 - L'emprise du mal (Partie 2)

Résumé court : Matteï retrouve la petite Clémence saine et sauve, mais avec elle une jeune fille qui semble être Eloïse, disparue depuis 8 ans. Résumé long : Bouleversé par ses retrouvailles avec sa fille, Léo Matteï l’est d’autant plus qu’il doit faire face à une jeune fille brisée par huit ans de captivité. En effet, la jeune femme de 16 ans a été manipulée pendant des années par cet homme se faisant appeler David. Si elle est aujourd’hui libérée, David, lui, court toujours. Une course contre la montre s’engage pour Matteï et Olivia qui doivent le retrouver avant qu’il ne soit trop tard. Eloïse est toujours sous l’emprise de son ravisseur. Son père parviendra-t-il à la faire revenir à la raison ?