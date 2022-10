Léo Mattéï - Brigade des mineurs - S06 E04 - Au bout du fil

Louis, 5 ans, est enlevé sur la plage sous les yeux de sa mère impuissante. Le ravisseur prend la fuite en camionnette. La BPM est aussitôt dépêchée sur l’enquête et Mattei et Olivia remontent la piste du véhicule. Mais sur place, aucune trace du ravisseur et de l’enfant. L’enquête les amène alors dans un centre social pour jeunes en réinsertion dirigé par un certain Maurice Lafarge. Et c’est durant l’émission de radio du centre qu’un mystérieux auditeur fait une déclaration : il a l’enfant, et sa vengeance sera terrible…