Léo Mattéï - Brigade des mineurs - S08 E06 - Les blessures de l'enfance (Partie 2)

La mort d’un jeune gitan, poignardé dans un parc marseillais, révèle une relation secrète avec une adolescente timide dont la famille a créé un étrange mouvement de guérison ésotérique. Léo Matteï et son équipe s’interrogent sur ce que cache cette romance à la Roméo et Juliette et tentent de percer les secrets du leader charismatique qui gère le mouvement : un ancien scientifique qui prétend guérir des malades en détresse…