Léo Mattéï - Brigade des mineurs - S08 E01 - Le silence de la mer (Partie1)

Un jeune nageur du Centre Nautique de Cassis est retrouvé noyé dans les calanques alors qu’il s’entraînait en pleine mer. L’autopsie révèle la présence de coups mortels reçus sur le crâne. Léo Matteï et son équipe de la Brigade des Mineurs découvrent les dessous de la quête de gloire et de médailles des jeunes champions et l’emprise que peuvent avoir sur eux des adultes sans scrupule…