Léo Mattéï - Brigade des mineurs - S09 E06 - Un petit ange gardien (Partie 2)

Arthur Duclos, 8 ans, se retrouve à la Brigade des Mineurs après avoir fugué pendant une énième dispute entre ses parents. Pascal et Hélène Duclos, fraîchement divorcés, se battent pour la garde exclusive de Maël. Pascal accuse Hélène d’être une mère irresponsable et incapable d’élever leur fils, tandis qu’Hélène refuse que Maël aille chez son père car il le met en danger. Simple conflit dû au divorce ou manipulation ? Lequel des deux parents ment ? Léo Mattéï et son équipe tentent de découvrir la vérité pour garantir la sécurité d’Arthur mais le temps joue contre eux…