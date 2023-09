Léo Mattéï - Brigade des mineurs - S10 E03 - La menace fantôme (Partie 1)

Dans un village provençal, Gaspard, Raphaël, Arthur et Eva s’amusent à explorer une vieille maison abandonnée située à l’écart. L’un d’eux – le petit Raphaël – découvre quelque chose de suspect dans la cave. Il tente de prévenir ses amis mais disparaît… La Brigade des Mineurs est dépêchée sur place. Le temps est compté pour Mattéï et Inès pour retrouver l’enfant vivant. Rapidement, ils comprennent que la disparition de Raphaël est liée à la disparition mystérieuse d’une jeune femme un an auparavant dans le même village…