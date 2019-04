Léo Mattéï - Brigade des mineurs - Délit de naissance

Cyril Aubin, adolescent sans histoire, se fait violemment agresser chez lui lors d’une tentative de cambriolage. Seul problème, Leo Mattéi et son équipe, se demandent rapidement si un cambrioleur est vraiment rentré chez Cyril. Mattei soupçonne rapidement le père de Cyril de s’en prendre à son fils mais Jeanne doute, elle, de la santé mentale de l'adolescent et se demande s’ils n’ont pas affaire à un schizophrène, dangereux pour lui-même et pour les autres. Mattei n’a que peu de temps pour résoudre cette affaire, avant que Cyril ne se fasse interner par la Justice…