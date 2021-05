20 ans de la Star Ac : le doc évènement

Il y a 20 ans, les portes du château de Dammarie-les-Lys s’ouvraient pour lancer la toute première saison de la « Star Academy ». Une aventure télévisuelle incroyable qui a marqué les téléspectateurs et le PAF tout entier.20 ans après, la «Star Academy» revient sur vos écrans avec un documentaire inédit. Retour sur 8 saisons inoubliables, rythmées par de belles rencontres et d'incroyables performances. La « Star Academy » a fait naître de grandes artistes de la chanson telles que Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé et bien d’autres.L’émission a été un phénomène télévisuel et musical incontournable : l’émission de variétés la plus regardée de l’histoire de la télé… avec 11 820 000 téléspectateurs pour la finale de la saison 1.Les plus grandes stars françaises et internationales ont foulé le plateau de ce show hors norme telles que Madonna, Mariah Carey, Beyonce, Jennifer Lopez, Rihanna, Tina Turner, Britney Spears, Elton John, Phil Collins, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Florent Pagny…Elle a aussi montré de grandes histoires comme celle de Grégory Lemarchal qui a marqué le cœur des français à jamais.Entre souvenirs, nostalgies et images inédites, les principaux protagonistes reviennent pour nous raconter leurs parcours, 20 ans après : Nikos Aliagas, Alexia Laroche-Joubert, Kamel Ouali, Nathalie André, Matthieu Gonet, Armande Altaï, Elodie Frégé, Jean-Pascal Lacoste, Mario Barravecchia, Aurélie Konaté, Emma Daumas, Michal Kwiatkowski, Mathieu Johann, Karima Charni, Magali Vaé, Jérémy Amelin, Cyril Cinélu et bien d’autres encore… Replongez dans l’album souvenir de la « Star Academy » et redécouvrez avec nous cette merveilleuse aventure !