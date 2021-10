EXCLU - Star Academy, 20 ans : Les académiciens de la saison 2 reprennent "Musique"

En exclusivité sur MYTF1, découvrez les premières images du prime évènement de TF1 : "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans". Au programme : les académiciens de la saison 2 reprennent l'hymne inoubliable "Musique". Retrouvez sur scène : Nolwenn Leroy, Houcine Camara, Emma Daumas, Anne-Laure Sibon, Rudy Carvalho et Fabien Mancel. Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans, Samedi 30 octobre à 21h05 sur TF1.