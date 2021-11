EXCLU - Star Academy, 20 ans : Nolwenn, Emma et Anne-Laure chantent "Evidemment" de France Gall

La Star Academy continue de fêter son anniversaire ! Au programme de cette deuxième soirée : les anciens élèves de la saison 2 se retrouvent pour une soirée de fête et d'émotions. 19 ans plus tard, Nolwenn Leroy, Emma Daumas et Anne-Laure Sibon partagent à nouveau la scène pour reprendre la chanson de France Gall, "Evidemment". Extrait de l'émission "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans", diffusée le Samedi 6 novembre 2021 sur TF1.