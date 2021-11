Star Academy, 20 ans : Carine et Mario chantent "Quand on n'a que l'amour" de Jacques Brel

Impossible d'oublier les voix puissantes de Carine et Mario dans la saison 1 de la Star Academy. Ce soir, pour ce prime évènement où l'on célèbre les 20 ans de la Star Academy, Carine et Mario reprennent "Quand on n'a que l'amour" de Jacques Brel. Extrait de l'émission "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans, diffusée le Samedi 30 octobre 2021 sur TF1.