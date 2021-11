Star Academy, 20 ans : Dominique et Cynthia chantent "Zombie" des Cranberries

Pour cette deuxième soirée anniversaire de la Star Academy, les académiciens des saisons 6, 7 et 8 se sont donnés rendez-vous à la Seine Musicale. Cyril Cinélu, Cynthia Brown, Dominique Fidanza, Mosimann, Jérémy Chapron, Claire-Marie Bron, Alice Raucoules, Joanna Lagrave, Solène Le Pierres... Ils sont tous là pour partager souvenirs et chansons ! C'est au tour de Cynthia Brown et Dominique Fidanza de reprendre "Zombie" des Cranberries. Extrait de l'émission "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans", diffusée le Samedi 6 novembre 2021 sur TF1.