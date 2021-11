Star Academy, 20 ans : Houcine chante "All night long" de Lionel Richie

Deuxième soirée de la "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans !". Au programme de cet anniversaire : retrouvailles des anciens élèves de la saison 2. Nolwenn Leroy, Houcine Camara, Emma Daumas, Anne-Laure Sibon, Rudy Carvalho et Fabien Mancel se sont donnés rendez-vous pour partager de jolis souvenirs. C'est au tour d'Houcine Camara de monter sur scène pour nous faire revivre son duo mythique avec Lionel Richie sur "All night long". Extrait de l'émission "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans", diffusée le Samedi 6 novembre 2021 sur TF1.