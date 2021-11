Star Academy, 20 ans : Jean-Pascal, Mario, Patrice et François chantent "Mes amis, mes amours, mes emmerdes" de Charles Aznavour

La « Star Academy » fête ses 20 Ans ! A l’occasion de cet anniversaire, les anciens élèves de la saison 1 se sont donnés rendez-vous pour des retrouvailles placées sous le signe de l'émotion et de la fête. Après avoir repris leur célèbre hymne "La musique", c'est au tour de Mario Barravecchia, Patrice Maktav, François Roure et Jean-Pascal Lacoste de reprendre le célèbre titre de Charles Aznavour, "Mes amis, mes amours, mes emmerdes". Extrait de l'émission "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans, diffusée le Samedi 30 octobre 2021 sur TF1.