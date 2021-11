Star Academy, 20 ans : Les candidats de la saison 1 reprennent "La musique"

La « Star Academy » fête ses 20 Ans ! A l’occasion de cet anniversaire, les anciens élèves de la saison 1 se sont donnés rendez-vous pour des retrouvailles placées sous le signe de l'émotion et de la fête. Tous ensemble, ils vont revisiter les moments emblématiques de leur « Star Academy » et interpréter sur scène hymnes et autres chansons cultes ! Jenifer, Mario Barravecchia, Patrice Maktav, Carine Haddadou, François Roure, Jessica Marquez, Jean-Pascal Lacoste sont les premiers à ouvrir le bal avec "La Musique". Extrait de l'émission "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans, diffusée le Samedi 30 octobre 2021 sur TF1.