Star Academy, 20 ans : Les candidats de la saison 5 reprennent "Je ne suis pas un Héros"

Après la saison 1, il est temps d'ouvrir un nouveau livre : celui de la saison 5 ! Magalie Vaé, Jérémy Amelin, Maud Verdeyen, Jean-Luc Guizonne, Pierre Matthyss et Emilie Minatchy se retrouvent et reprennent l'hymne de leur édition : "Je ne suis pas un Héros". Extrait de l'émission "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans, diffusée le Samedi 30 octobre 2021 sur TF1.