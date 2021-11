Star Academy, 20 ans : Mosimann performe sur "Human" de Rag'n'Bone Man

Retour en 2008, lors de la saison 7 de la Star Academy remportée cette année-là par Quentin Mosimann. 13 ans plus tard, le jeune artiste a bien grandi et s'est forgée une carrière artistique riche avec 400.000 albums vendus, un premier album double disque d'or et des tournées mondiales. Classé dans les 100 meilleurs dj mondiaux et Coach de The Voice Belgique, il est aussi le compositeur de l'album "Mesdames" de Grand Corps Malade. Pour l'anniversaire de la "Star Academy", Mosimann monte sur scène ! Extrait de l'émission "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans", diffusée le Samedi 6 novembre 2021 sur TF1.