Star Academy, 20 ans : Nolwenn chante "My song of you" de Laurent Voulzy

Depuis sa victoire en 2002, lors de la saison 2 de la Star Academy, Nolwenn Leroy mène une belle carrière artistique. Pour cette soirée anniversaire, la chanteuse nous fait le plaisir de reprendre son duo inoubliable avec Laurent Voulzy, "My song of you". Face à ses amis académiciens, Houcine Camara, Emma Daumas, Anne-Laure Sibon, Rudy Carvalho et Fabien Mancel, l'émotion est au rendez-vous. Extrait de l'émission "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans", diffusée le Samedi 6 novembre 2021 sur TF1.