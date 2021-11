Star Academy, 20 ans : Sofiane et Mathieu chantent "Mec" en hommage à Grégory Lemarchal

La « Star Academy » fête ses 20 Ans ! A l’occasion de cet anniversaire, les anciens élèves de la saison 4 se sont donnés rendez-vous pour des retrouvailles placées sous le signe de l'émotion et de la fête. Ce soir, Sofiane Tadjine et Mathieu Johann chantent "Mec", extrait de l'album "Restons amis" avec les élèves de la Star Academy 4 en hommage à Grégory Lemarchal. Tous les bénéfices sont reversé à l'association Grégory Lemarchal. Extrait de l'émission "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans, diffusée le Samedi 13 novembre 2021.