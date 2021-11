Star Academy : On s’était dit rendez-vous dans 20 ans - Emission 03 (2/2)

La «Star Academy» fête ses 20 ans ! Souvenez-vous, le 20 octobre 2001, nous découvrions sur TF1 cette formation musicale hors du commun !A l’occasion de cet anniversaire, les anciens élèves, les gagnants, les professeurs et Nikos Aliagas se rassemblent pour fêter ensemble ces 20 ans lors de trois primes de divertissement exceptionnels depuis la Seine Musicale !Tous ensemble, ils vont revisiter les moments emblématiques de la «Star Academy» et interpréter sur scène les hymnes et les chansons culte de chacune des saisons !Ce sera aussi l’occasion de revivre leurs années « Star Academy » au travers de nouvelles images inédites.20 ans, 17 Ans, 16 ans après, toutes les promos vous révéleront les coulisses du château, leurs histoires personnelles mais aussi les anecdotes inédites avec les professeurs et leurs rencontres avec les stars lors des primes en direct sur TF1 !Nous découvrirons aussi la suite qu’ils ont donné à leur expérience «Star Academy» et quelles sont leurs vies d’aujourd’hui.Avec la participation exceptionnelle des gagnants Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Magalie Vaé, Cyril Cinélu et Mosimann, tous se donnent rendez-vous 20 ans plus tard pour partager des moments empreints de nostalgie, de chansons et d’amitiés.Avec également la participation des directrices et des professeurs des 8 saisons de « Star Academy » : Alexia Laroche-Joubert, Armande Altaï, Kamel Ouali, Matthieu Gonet, Oscar Sisto, Jasmine Roy, Christophe Pinna, Philippe Lelièvre, Nathalie André, Pascal Nègre.Et en présence de : - Saison 1 :Jenifer, Mario Barravecchia, Patrice Maktav, Carine Haddadou, François Roure, Jessica Marquez, Jean-Pascal Lacoste- Saison 2 :Nolwenn Leroy, Houcine Camara, Emma Daumas, Anne-Laure Sibon, Rudy Carvalho, Fabien Mancel- Saison 3 :Elodie Frégé, Michal Kwiatkowski, Sofia Essaïdi, Romain Wylson, Lukas Delcourt, Patxi Garat- Saison 4 :Lucie Bernardoni, Mathieu Johann, Hoda Sanz, Karima Charni, Sandy François, Sofiane Tadjine, Enrique Toyos- Saison 5 :Magalie Vaé, Jérémy Amelin, Maud Verdeyen, Jean-Luc Guizonne, Pierre Matthyss, Emilie Minatchy- Saison 6 :Cyril Cinélu, Cynthia Brown, Dominique Fidanza- Saison 7 :Mosimann, Jérémy Chapron, Claire-Marie Bron- Saison 8 :Alice Raucoules, Joanna Lagrave, Solène Le PierresNe manquez surtout pas ces trois soirées exceptionnelles et revivez en chansons, en émotions et en images fortes depuis la Seine Musicale les 20 ans de la «Star Academy» !