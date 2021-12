Divertissements

À l'issue d'un sondage inédit, recensant plus de 121 000 votes d'internautes sur le site enfoirés.fr, vous découvrirez le classement de ces 30 chansons plébiscitées par le public. Chaque année depuis 30 ans, le spectacle des Enfoirés c'est, des mises en scènes exceptionnelles, de magnifiques costumes, des décors grandioses, le plus beau des castings, un spectacle qui, année après année, marque un peu plus les esprits. De la trentième à la première place, ce sont tous ces moments uniques que nous vous proposons de revivre dans Les 30 chansons des Enfoirés que vous n'oublierez jamais.