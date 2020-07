Les agents Pop Secrets - Le pirate chanteur

es agents Pop Secret doivent protéger le chat Chilibooboo qui porte un bijou "oeil de chat" de grande valeur,contre un voleur, lors de la parade, Aargh le pirate parvient à s'emparer du bijou et les agents pop secrets vont devoir mener l'enquête et retrouver le chat et les bijoux volés.