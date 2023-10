Les âmes en suspens

Une famille recomposée part s’installer à la campagne dans une vieille église avec le projet de la rénover et de commencer une nouvelle vie. Le père de la plus grande des filles, Molly, et du garçon, Michael, s’est suicidé, tandis que la mère de l’autre petite fille, Heather, a trouvé la mort dans un incendie. Les filles, visiblement très perturbées, ressentent une présence étrange dans la maison et dans les bois environnants. Le fantôme d’une petite fille morte depuis longtemps prénommée Helen semble avoir envoûté Heather. Molly s’inquiète d’autant plus que des fillettes semblent disparaître régulièrement dans la région. Il faudra que Molly découvre le secret d’Helen, et incidemment, celui d’Heather, pour que la sérénité revienne enfin.