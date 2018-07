Les As de la Déco : Valérie Damidot va arbitrer une compétition d’amateurs de décoration dès le 6 août à 17h10

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Avis aux amateurs de décoration d’intérieur ! Valérie Damidot va présenter un nouveau programme, intitulé "Les As de la Déco" dès le 6 août sur TF1. Des amateurs passionnés vont devoir rivaliser d’inventivité pour relooker intégralement une pièce et espérer devenir l’as de la déco.

La compétition va faire rage sur TF1. Dès le 6 août à 17h10, des amateurs passionnés par la décoration et le bricolage vont s’affronter pendant une semaine. Le but ? Devenir "l’As de la déco" et remporter les 2 000 euros promis au vainqueur. Du lundi au jeudi, les quatre candidats de la semaine devront relooker et réaménager entièrement la pièce d’un particulier pendant 3 jours sur un thème imposé. Mais attention, ils devront composer avec un budget limité et auront un objet imposé.

La salle à manger version vie de château, la chambre d’ado dans un esprit jungle urbaine... Voici certaines des thématiques sur lesquelles ils devront plancher. Chaque vendredi, les participants découvriront pour la première fois les réactions des propriétaires des pièces qu’ils auront relookées. Ils découvriront alors les notes que leurs concurrents leur ont donné mais aussi celles attribuées par les propriétaires.

Pendant toute la durée de la compétition, Valérie Damidot donnera des conseils pratiques et révèlera ses astuces faciles à réaliser chez vous. Elle aura aussi un pouvoir de taille, celui d’accorder un point bonus au candidat de son choix. Et cela pourrait bien chambouler le classement !

Alors, le thème imposé sera-t-il respecté ? L’objet imposé sera-t-il bien placé ? La décoration finale plaira-t-elle aux propriétaires ? Qui obtiendra la meilleure moyenne durant la semaine et remportera les 2000 euros ? Pour le savoir, retrouvez Les As de la déco sur TF1 à partir du 6 août, du lundi au vendredi à 17h10.