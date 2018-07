Les As de la Déco : la compétition commence le 6 août à 17h10 sur TF1 !

Valérie Damidot reprend du service ! Elle sera très prochainement aux manettes des "As de la Déco", une compétition d’amateurs de décoration et de bricolage. Pendant une semaine, quatre candidats vont devoir relooker et réaménager entièrement la pièce d’un particulier sur un thème imposé et avec un budget limité. Mais surprise, ils n’auront que 3 jours pour finaliser tout le chantier et tenter de remporter 2000 euros ! À la fin de la semaine, ils découvriront quelles notes leur ont attribué les propriétaires et leurs concurrents mais aussi à qui Valérie Damidot à accorder un point bonus. Retrouvez Les As de la déco à partir du 6 août, du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1.