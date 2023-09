Les Bleus en mission

A l’aune de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroule sur son sol et que les Français attendent avec impatience, le XV de France est en mission : décrocher sa première étoile, un premier titre mondial dans l’histoire du rugby français. Grâce au images du cameraman Matthieu Dupont, qui suit en exclusivité le XV de France depuis plusieurs semaines, plongez dans la préparation des Bleus, en immersion complète au sein de ce groupe. Un documentaire exceptionnel préparé et commenté par Inès Hirigoyen qui vous emmènera à la découverte de ces joueurs talentueux et ambitieux qui se préparent au plus grand et beau défi de leur carrière.