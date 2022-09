Les Boloss

Cinéma

C'est la fin du lycée. Quatre amis, Simon, Will, Jay et Neil, décident de goûter à leur nouvelle liberté. Sans parents, sans profs, et surtout, sans aucune idée de comment survivre hors de chez eux, ils partent en vacances en Crète (Grèce), avec un seul objectif en tête : sea, sex and sun... and sex !