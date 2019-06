NEWS - Vendredi 08/03/19 - 10:15

Pour son premier rôle, Louna Espinosa ne fait pas dans la facilité. Elle campe une jeune fille atteinte d’anorexie. Un rôle particulier au sein de la bande d’adolescents, car sa souffrance et sa guérison dépendent de son psychique et non d’un traitement médicamenteux. Rencontre avec un tempérament volontaire sous des dehors d’une douceur extrême.