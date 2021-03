Les Bracelets Rouges – Qui sont les acteurs de la série ?

Lundi 6 février, vous avez découvert Sarah, Roxanne, Côme, Mehdi, Thomas et Clément dans la série les Bracelets Rouges diffusée sur TF1. Qui sont-ils ?

Dans la mini-série Les Bracelets Rouges, dont les deux derniers épisodes seront diffusés lundi 19 février, Côme, Roxanne, Mehdi, Thomas, Clément et Sarah sont les vedettes. Ces jeunes acteurs, qui jouent aux côtés de grands noms comme Michaël Youn, Camille Lou, Cristiana Reali, Pascal Elbé ou encore Cécile Rebboah, Guy Lecluyse, ont réussi à séduire le public.

Thomas.

Thomas est un jeune homme atteint d’une tumeur au tibia et doit se faire amputer. Son personnage est incarné par Audran Cattin, 23 ans. En 2008, il débute des cours de théâtre et joue dans plusieurs pièces avant d'entrer au Cours Florent en 2016. Ses études terminées, il rejoint la série Trepalium d’Antarès Bassis. En 2017, se retrouve au casting du film l’Ascension dans lequel il joue Nassir. A noter que pour Les Bracelets Rouges, Audran Cattin s’est volontairement rasé la tête et s'est rendu dans le métro. "Le regard des gens change beaucoup. On se sent oppressé par le regard des gens." a-t-il confié .



Roxanne.

Roxanne est une jeune fille anorexique incarnée par Louna Espinosa. Pour ce rôle, elle s’est beaucoup investie et a regardé plusieurs documentaires pour "comprendre la psychologie d’une personne atteinte de cette maladie." a-t-elle expliqué lors de son passage dans Quotidien. Elle a fait ses premières armes en 2016, en parallèle de ses études, et a joué dans La Loi de Pauline ou encore Camping Paradis.



Mehdi.

Azize Diabaté Abdoulaye s’est mis dans la peau de Mehdi, un jeune adolescent dans un état critique suite à un mystérieux accident de scooter. Son visage vous est peut-être familier puisqu’il a joué dans le film La Cité Rose en tant que "Mitraillette".



Sarah.

Lors des premiers épisodes des Bracelets Rouges, Sarah est littéralement la peste de l’hôpital mais s'adoucie lorsqu'elle se trouve des amis. Ce personnage dont les malaises cardiaques sont inquiétants est incarné par Esther Valding, 18 ans. Son visage a déjà été aperçu dans Vive la colo !, CLEM ou encore Joséphine, Ange gardien.



Clément.

Dans Les Bracelets Rouges, Clément est incarné par Tom Rivoire,17 ans. Il est amputé d’une jambe et devient vite ami avec Thomas, atteint de la même maladie que lui. Il a fait ses débuts dans le cinéma grâce au rôle de Grangibus dans La Guerre des Boutons en 2014.



Côme.

Marius Blivet est le plus jeune de cette série. Ce jeune acteur a débuté sa carrière en 2013 dans la comédie musicale La Belle et la Bête où il incarnait Zip. Il a également rejoint le casting Parents mode d’emploi et En famille. Aujourd’hui, il joue le rôle de Côme, actuellement dans le coma suite à un accident survenu à la piscine.

A VOIR EN EXCLUSIVITÉ - Les premières minutes de l'épisode 5 des Bracelets Rouges :