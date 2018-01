Les Bracelets Rouges débute dès maintenant en avant-première sur MYTF1 Premium, seulement sur SFR et Bouygues Telecom

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Vous êtes impatients de découvrir la série "Les Bracelets rouges" et vous êtes abonné SFR ou Bouygues Telecom ? Vous pouvez d’ores et déjà découvrir le premier épisode la série événement de TF1. En effet, il est disponible en intégralité MYTF1 Premium, seulement sur SFR et Bouygues Telecom.

Et si on vous offrait la possibilité de regarder le premier épisode de la série Les Bracelets rouges, confortablement installé dans votre canapé ? Si vous êtes abonné à SFR ou à Bouygues Telecom, vous êtes privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode de la série événement de TF1. Celui-ci est visible dès à présent en avant-première sur MYTF1 Premium, disponible seulement sur SFR et Bouygues Telecom. De quoi vous offrir une petite séance TV avant la diffusion des deux premiers épisodes prévue lundi 5 février à partir de 21 heures sur TF1.

La saga raconte l’histoire d’une amitié entre de jeunes ados de 8 à 17 ans débordant de joie malgré leur maladie. Elle met notamment en scène Clément atteint d’un cancer, campé par Tom Rivoire. C’est une vraie boule d’énergie qui a le don de transmettre sa joie de vivre par son humour décalé, dont la vie va être bouleversée par l’arrivée de Thomas (joué par Audran Catin). Une amitié unique va alors se développer entre eux et embellir leurs journées à l’hôpital. Au casting, vous retrouverez également Camille Lou, finaliste de Danse avec les stars 7, qui interprètera le rôle d’une maman formidable (Aurore) ou encore Michaël Youn dans le rôle du papa héros (Gilbert) mais aussi Pascal Elbé, Cristiana Reali, Natacha Régnier (Fais pas ci, fais pas ça) ou encore Guy Lecluyse (Les Tuche). Pour en savoir plus de cette merveilleuse adaptation de la série catalane Polseres Vermelles, rendez-vous le lundi 5 février à 21H sur TF1. Soyez au rendez-vous !

Découvrez d’ores et déjà les premières minutes des Bracelets Rouges :