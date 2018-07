Les Bracelets rouges : le tournage de la saison 2 a débuté !

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Diffusée sur TF1 en février 2018, la première saison des Bracelets rouges a rencontré un franc succès. Le tournage de la saison 2 des Bracelets rouges a démarré en juin dernier et se déroule dans les mêmes endroits que pour les premiers épisodes, entre la banlieue parisienne et l'hôpital d'Arcachon. Réalisée par Nicolas Cuche et Christophe Campos, la série est tirée de l’histoire vraie d’Albert Espinosa. Cette année, de nouveaux visages vont faire leur apparition aux côtés de Camille Lou ou encore Michael Youn. L’humoriste Jarry va interpréter un prof d’impro tandis qu’Aure Atika va jouer la mère d’une patiente.





L’intrigue pour cette saison 2 ? "Les Bracelets Rouges devront faire face à la disparition de Sarah (Esther Valding) mais aussi aux nouveaux défis imposés par leurs maladies. Tiraillés entre leur envie de guérir vite et leur défiance envers les médecins, bousculés par la rencontre de Louise (Mona BERARD), une nouvelle malade pas comme les autres, Clément (Tom RIVOIRE), Thomas (Audran CATTIN), Roxane (Louna ESPINOSA) et Mehdi (Azize DIABATE) vont gagner en maturité. Ce qui les unira plus que jamais, c'est l'urgence de vivre !" Palpitant et déconcertant, le synopsis va réserver bien des surprises.





Sur Twitter, Michael Youn a dévoilé une photo sur le tournage de la saison 2 : "J’ai retrouvé « mes » ados préférés: les bracelets rouges Saison 2, moteuuuuur!!!", a-t-il écrit. De son côté, Jarry a aussi posté un cliché avec les ados des Bracelets rouges : "Merci pour vos messages adorables ! La saison 2 sera Atypique".