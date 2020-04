Les Bracelets Rouges - Découvrez Vio, l’artiste qui interprète le générique de la série

Qui se cache derrière la voix de "Breathe", le générique des "Bracelets Rouges" sur TF1 ?

Violetta commence la guitare à l’âge où l’on apprend à compter et écrit rapidement ses premières chansons. Plus tard, certaines d’entre elles seront notamment synchronisées sur des séries telles que Shérif ou Les Bracelets Rouges. Sur les trois saisons de la série à succès de TF1, Vio a écrit, composé et interprété trois titres :

Elle a sorti son premier titre « Matricule » l’année dernière. Le 1er mai prochain sort son premier single « Couler » premier opus de son futur E.P « Paradoxe ».

