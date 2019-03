"Polseres Vermelles" : Découvrez la version espagnole en exclu sur MYTF1

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Les bracelets rouges est une adaptation de la version espagnole tirée de l'histoire vraie de son créateur, Albert Espinosa. En attendant de pouvoir découvrir la saison 2, MYTF1 vous donne l’opportunité et en exclusivité de découvrir la version originale espagnole dès aujourd'hui. Ainsi, les 13 épisodes de la Saison 1 sont disponibles dès maintenant et ce pendant 1 an. Mais ce n’est pas tout, puisqu’à l’issue de la diffusion de notre deuxième saison française sur TF1, soit à partir du 1er avril, les 15 épisodes de la saison 2 espagnole seront également disponibles sur MYTF1.



La saison 2 en avant-première





Jeudi 11 mars prochain, TF1 lancera la nouvelle saison des Bracelets rouges. Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le premier épisode inédit de la série sans plus attendre et ce, pour une durée de 7 jours !





L’intrigue de cette saison 2 reprend là où nous l’avions laissé un an plus tôt. Les bracelets rouges sont secoués par la disparition brutale de leur amie, Sarah (Esther Valding). Dans cette deuxième saison, le groupe va devoir faire son deuil et continuer de combattre la maladie. Ébranlé par sa rechute, Clément (Tom Rivoire) entame un nouveau protocole de chimiothérapie. Thomas (Audran Cattin)débute sa rééducation et Mehdi atteint d’un anévrisme, a toujours dû mal à accorder sa confiance aux médecins. Roxane (Louna Espinosa), elle, se bat toujours contre son anorexie.

La saison 1 des Bracelets rouges diffusée l'an dernier sur TF1, a été largement plébiscitée par la critique et enregistré un gros succès d'audiences. Jusqu'à 7 millions de téléspectateurs ont suivi les aventures de Clément, Thomas et les autres, soit 38% de parts de marché et 1 million de replay par épisode.

Les bracelets rouges - Saison 2, à partir du jeudi 11 mars, 21h sur TF1