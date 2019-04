Attention spoiler : Revoir le final bouleversant de la saison 2

"C'est quand on quitte un endroit qu'on se rend compte qu'on y est attaché". Durant deux saisons, le téléspectateur a entendu la voix de Côme, le compagnon de chambre de Louise. Ce petit garçon dans le coma que sa mère veille comme une louve. Cet adolescent silencieux et pourtant si vivant dans le coeur des autres bracelets rouges... On croyait son sort scellé...Son état stationnaire ne lui permettait plus de rester dans la structure des Enfants malades. Et pourtant ! Attention spoiler : découvrez la fin émouvante de la saison 2 des "Bracelets rouges"...