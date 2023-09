Avant-première - Les bracelets rouges - S04 E04

La situation de Benji s’aggrave, mais il fait tout pour le cacher à ses amis. Emma rencontre son père pour la première fois, mais elle refuse de le considérer comme tel. Alors que Gabriel a enfin avoué à Nathan qui il est vraiment, ce dernier a du mal à accepter sa part de responsabilité dans l’accident. Zoé n’a pas renoncé à Oxford et demande à son entourage de la décrire en quelques mots dans le cadre d’un essai. Pas facile de savoir qui on est quand on a seulement 15 ans…