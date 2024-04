Avant-première - Les bracelets rouges - S05 E04

Les bracelets jouent les cupidons et cela pourrait bien faire avancer la romance entre César et Zoé. Cette dernière réintègre la fine équipe d’une façon inattendue et Prudence voit enfin son chemin s’éclairer un peu... Plus que jamais, nos héros vont avoir besoin les uns des autres.