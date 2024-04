Avant-première - Les bracelets rouges - S05 E06

L’état d’Emma s’aggrave et ses amis cherchent une solution de dernier recours pour l’aider. Autour d’elle, les soignants et ses parents gardent espoir et redoublent de soins. La solidarité, l’amour et l’amitié viendront-ils à bout du mal qui menace la jeune femme ?