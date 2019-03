Les bracelets se mobilisent pour soutenir Nathalie pendant l’opération de Côme. Romain aussi est venu. Clément et Mehdi aident Louise à tourner une vidéo pour sa fondation. Aurore rend visite à Thomas pour son anniversaire et réalise qu’il n’a rien prévu avec ses amis. Le docteur Sora est de plus en plus préoccupée par l’état de santé de Roxane.