Le départ de Thomas est proche. Ses amis sont bien décidés à marquer le coup et décident de faire le mur pour la soirée. Roxane fait comprendre à Thomas qu’elle est incapable de guérir sans lui. Clément et Louise font le point sur ce qu’ils ressentent l’un pour l’autre. Mehdi profite à fond de ce qu’il croit être la dernière soirée de sa vie. Sans oublier les parents et les médecins qui vont vivre une nuit éprouvante.