Les héros des Bracelets Rouges vous dévoilent la série

LUNDI 5 FEVRIER A 21H - Les bracelets rouges, c’est LA série évènement à ne surtout pas manquer. Lundi 5 février à 21H, vous découvrirez l’histoire formidable d’une amitié entre de jeunes ados de 8 à 17 ans débordant de joie malgré leur maladie. Face à cette vie qui ne leur a pas laissé le choix, on s’attache vite à la singularité de chaque personnage. Vous découvrirez Tom Rivoire alias Clément, une vraie boule d’énergie qui a le don de transmettre sa joie de vivre par son humour décalé. D’ailleurs, l’arrivée d’Audran Catin (Thomas dans la série) va être une révélation pour lui. Une amitié unique va se développer entre eux et embellir leurs journées. Vous aurez également le plaisir de retrouver Camille Lou (finaliste de « Danse avec les stars 7 ») qui interprètera le rôle d’Aurore, une maman formidable et l’incontournable Michaël Youn aura le plaisir de jouer Gilbert, le papa héros. Pour en savoir plus de cette merveilleuse adaptation de la série catalane Polseres Vermelles, rendez-vous le lundi 5 février à 21H sur TF1.