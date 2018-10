Images exclusives du tournage de la saison 2 des Bracelets Rouges

Azize Diabaté (Medhi) vous embarque dans les coulisses du tournage de la saison 2 des Bracelets Rouges qui sera bientôt diffusée sur TF1. Le jeune comédien vous offre une visite guidée du décor de la série et croise d'autres acteurs au passage dont Tom Rivoire (Clément) et Audran Cattin (Thomas) qui seront également présents dans la saison 2. L'ambiance est à la rigolade dans les couloirs jusque dans la salle d'habillage. Alors, que vous réserve cette saison 2 ? Toute la bande des Bracelets Rouges devront faire face à la disparition de Sarah (Esther Valding) mais aussi aux nouveaux défis imposés par leurs maladies. Tiraillés entre leur envie de guérir vite et leur défiance envers les médecins, bousculés par la rencontre de Louise (Mona Berard), une nouvelle malade pas comme les autres, Clément, Thomas, Roxane et Mehdi vont gagner en maturité. Ce qui les unira plus que jamais, c'est l'urgence de vivre ! Rendez-vous très prochainement sur TF1.