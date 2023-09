Les bracelets rouges - Emma, la grande bouche de la bande. Son interview

Emma a 15 ans. Son papa l'a abandonnée à la naissance. Sa maman, barmaid travaille trop. Quand on découvre qu'Emma est atteinte d'une maladie qui l'oblige à subir des dialyses c'est la catastrophe. La seule solution pour la sauver : un greffe de rein. Compatible, sa maman accepte la greffe mais celle-ci se passe mal. Dernier recours : le papa. Emma, c'est l'artiste de la bande. Elle dessine, elle est tatouée et n'a pas sa langue dans sa poche. Vous allez adorer le personnage d'Emma. On vous explique pourquoi.