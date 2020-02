C’est le jour de l’opération de Thomas. Sur la table d’opération, tout ne se passe pas comme prévu. De leur côté, Roxane et Clément trouvent un moyen de passer le temps en attendant la fin de l’opération, et rencontrent Mehdi. Sarah, quant à elle, attend d’être changée de chambre pour ne plus être à côté de Côme.

En savoir plus sur Azize Diabaté