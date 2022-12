Les bracelets rouges - S02 E01

Dans la saison 2, les Bracelets Rouges doivent faire face à la disparition de Sarah mais aussi aux nouveaux défis imposés par leurs maladies. Tiraillés entre leur envie de guérir vite et leur défiance envers les médecins, bousculés par la rencontre de Louise, une nouvelle malade pas comme les autres, Clément, Thomas, Roxane et Mehdi vont gagner en maturité. Ce qui les unit plus que jamais, c'est l’urgence de vivre. Ep1 : Sarah n’a pas survécu à son opération. Incompréhension, tristesse et colère submergent nos adolescents. Heureusement, ils peuvent compter les uns sur les autres pour s’aider à traverser cette très douloureuse épreuve. Et c’est ensemble qu’ils vont rendre un dernier hommage à cette amie qui fera partie de leurs vies pour toujours.