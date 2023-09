Les bracelets rouges - S02 E05

En savoir plus sur Camille Lou

Dans la saison 2, les Bracelets Rouges doivent faire face à la disparition de Sarah mais aussi aux nouveaux défis imposés par leurs maladies. Tiraillés entre leur envie de guérir vite et leur défiance envers les médecins, bousculés par la rencontre de Louise, une nouvelle malade pas comme les autres, Clément, Thomas, Roxane et Mehdi vont gagner en maturité. Ce qui les unit plus que jamais, c'est l’urgence de vivre. Ep 5 : Nathalie tombe de haut : Côme va être transféré dans un autre hôpital. Elle se met en tête de tout faire pour lui éviter d’en arriver là. L’état de Louise se détériore rapidement. Son frère Raphaël refuse de la voir. A bout de nerf, les parents de Clément cherchent du soutien dans un groupe de parole.