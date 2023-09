Les bracelets rouges - S02 E08

Dans la saison 2, les Bracelets Rouges doivent faire face à la disparition de Sarah mais aussi aux nouveaux défis imposés par leurs maladies. Tiraillés entre leur envie de guérir vite et leur défiance envers les médecins, bousculés par la rencontre de Louise, une nouvelle malade pas comme les autres, Clément, Thomas, Roxane et Mehdi vont gagner en maturité. Ce qui les unit plus que jamais, c'est l’urgence de vivre. Ep 8 : Le départ de Thomas est proche. Ses amis sont bien décidés à marquer le cou et décident de faire le mur pour la soirée. Roxane fait comprendre à Thomas qu’elle est incapable de guérir sans lui. Clément et Louise font le point sur ce qu’ils ressentent l’un pour l’autre. Mehdi profite à fond de ce qu’il croit être la dernière soirée de sa vie. Sans oublier les parents et les médecins qui vont vivre une nuit éprouvante.