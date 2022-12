Les bracelets rouges - S02 E06

Dans la saison 2, les Bracelets Rouges doivent faire face à la disparition de Sarah mais aussi aux nouveaux défis imposés par leurs maladies. Tiraillés entre leur envie de guérir vite et leur défiance envers les médecins, bousculés par la rencontre de Louise, une nouvelle malade pas comme les autres, Clément, Thomas, Roxane et Mehdi vont gagner en maturité. Ce qui les unit plus que jamais, c'est l’urgence de vivre. Ep 6 : Mehdi ignore les signes qui indiquent que son anévrisme peut se rompre à tout moment. Nathalie a recours à la médecine parallèle pour aider Côme. Roxane perd pied : elle se met en danger pour rester avec Thomas, qui va bientôt sortir de l’hôpital. La mère de Louise se raccroche au mince espoir de sauver sa fille.