Les bracelets rouges - S02 E07

Dans la saison 2, les Bracelets Rouges doivent faire face à la disparition de Sarah mais aussi aux nouveaux défis imposés par leurs maladies. Tiraillés entre leur envie de guérir vite et leur défiance envers les médecins, bousculés par la rencontre de Louise, une nouvelle malade pas comme les autres, Clément, Thomas, Roxane et Mehdi vont gagner en maturité. Ce qui les unit plus que jamais, c'est l’urgence de vivre. Ep 7 : Les bracelets rouges interviennent pour empêcher le transfert de Côme. Thomas réalise que Roxane n’est pas en état de sortir. Mehdi est perturbé : il est persuadé que son opération va mal tourner. Le cours d’impro est l’occasion pour Clément et Louise de se rapprocher. Mais ni l’un ni l’autre ne semble vouloir faire le premier pas.